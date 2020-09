Torino-Atalanta in campo alle 15 - Diretta In attacco giocano Gomez, Zapata e Muriel (Di sabato 26 settembre 2020) I momenti salienti dell’anticipo della 2.a giornata con il Torino che è l’esordio stagionale per i nerazzurri reduci dall’indimenticabile cavalcata dello scorso anno. Le formazioni ufficiali. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 26 settembre 2020) I momenti salienti dell’anticipo della 2.a giornata con ilche è l’esordio stagionale per i nerazzurri reduci dall’indimenticabile cavalcata dello scorso anno. Le formazioni ufficiali.

Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - Atalanta_BC : ?? Next stop: Stadio Olimpico Grande Torino ?? #TorinoAtalanta #GoAtalantaGo ???? - fcin1908it : FANTACALCIO - Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: granata in cerca di riscatto - - ilnapolionline : Formazioni Ufficiali di Torino-Atalanta - - IlmsgitSport : #Torino-#atalanta, dalle 15 la Diretta : debutto stagionale per la squadra di Gasperini -