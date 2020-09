Torino-Atalanta, il gol di Gomez: che tiro, è 1-1 (VIDEO) (Di sabato 26 settembre 2020) Botta e risposta. Nei primi minuti di Torino-Atalanta, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021, arrivano già due gol: dopo l’1-0 di Belotti i ragazzi di Gian Piero Gasperini reagiscono alla grande e impattano grazie ad un super destro del Papu Gomez che batte Sirigu e ristabilisce la parità. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Botta e risposta. Nei primi minuti di, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021, arrivano già due gol: dopo l’1-0 di Belotti i ragazzi di Gian Piero Gasperini reagiscono alla grande e impattano grazie ad un super destro del Papuche batte Sirigu e ristabilisce la parità. In alto ildel gol.

