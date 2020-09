Torino Atalanta, i convocati di Giampaolo: c’è Iago Falque, out Ujkani (Di sabato 26 settembre 2020) Il Torino ha diramato la lista dei 23 convocati in vista del match di campionato contro l’Atalanta attraverso i propri canali ufficiali Il Torino ha diramato la lista dei 23 convocati in vista del match di campionato contro l’Atalanta, in programma oggi pomeriggio alle ore 15. E’ presente Iago Falque mentre non compare Samir Ujkani. Ecco l’elenco completo dei giocatori chiamati da mister Giampaolo: PORTIERI: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu; DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murri, Nkoulou, Vojvoda; CENTROCAMPISTI: Berenguer, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre; ATTACCANTI: Belotti, Edera, Falque, Millico, Verdi, Zaza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Ilha diramato la lista dei 23in vista del match di campionato contro l’attraverso i propri canali ufficiali Ilha diramato la lista dei 23in vista del match di campionato contro l’, in programma oggi pomeriggio alle ore 15. E’ presentementre non compare Samir. Ecco l’elenco completo dei giocatori chiamati da mister: PORTIERI: Milinkovic-Savic, Rosati, Sirigu; DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murri, Nkoulou, Vojvoda; CENTROCAMPISTI: Berenguer, Linetty, Lukic, Meite, Rincon, Segre; ATTACCANTI: Belotti, Edera,, Millico, Verdi, Zaza. Leggi su Calcionews24.com

