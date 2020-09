Torino-Atalanta, Giampaolo: “Partita tosta, ecco cosa dobbiamo fare. Verdi? Tutto sul suo ruolo” (Di sabato 26 settembre 2020) Non vogliamo prenderci alibi. Abbiamo lavorato pur rispettando le regole.Cosi il tecnico del Torino Marco Giampaolo, intervenuto in conferenza stampa per presentare quella che sarà la seconda uscita nel campionato di Serie A dei granata. I piemontesi - nel match in programma quest'oggi alle ore 15 e che aprirà il secondo turno - affronteranno l'Atalanta, compagine certamente non facile da fronteggiare. L'allenatore ex Milan ha infatti detto la sua proprio sui bergamaschi, mettendo anche fine alle voci sulla sconfitta maturata nell'esordio stagionale contro la Fiorentina: "Abbiamo sostituito allenamenti in cui non potevano esserci contatti fisici con lavori di altro tipo. La squadra ha lavorato bene e preparato la partita al meglio delle nostre possibilità non sono ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Non vogliamo prenderci alibi. Abbiamo lavorato pur rispettando le regole.Cosi il tecnico delMarco, intervenuto in conferenza stampa per presentare quella che sarà la seconda uscita nel campionato di Serie A dei granata. I piemontesi - nel match in programma quest'oggi alle ore 15 e che aprirà il secondo turno - affronteranno l', compagine certamente non facile da fronteggiare. L'allenatore ex Milan ha infatti detto la sua proprio sui bergamaschi, mettendo anche fine alle voci sulla sconfitta maturata nell'esordio stagionale contro la Fiorentina: "Abbiamo sostituito allenamenti in cui non potevano esserci contatti fisici con lavori di altro tipo. La squadra ha lavorato bene e preparato la partita al meglio delle nostre possibilità non sono ...

Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - DiMarzio : #TorinoAtalanta, le probabili scelte di #Giampaolo e #Gasperini - Mediagol : #Torino-#Atalanta, Giampaolo: 'Partita tosta, ecco cosa dobbiamo fare. Verdi? Tutto sul suo ruolo' - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Torino, c'è lo spauracchio Atalanta: e per il calcio di Giampaolo bisogna attendere - webecodibergamo : Atalanta, studiamo il Torino di Giampaolo: un cantiere aperto, con tanti problemi sugli esterni. 9 grafiche… -