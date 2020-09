Torino Atalanta, fischi per Zaza al momento della sostituzione (Di sabato 26 settembre 2020) Nel corso di Torino-Atalanta, i tifosi presenti allo stadio hanno fischiato Simone Zaza Sabato da dimenticare per Simone Zaza. L’attaccante del Torino non ha disputato una grandissima prestazione contro l’Atalanta ed è stato sostituito da Vincenzo Millico al 75′. All’uscita dal campo, Zaza è stato fischiato dai 1000 tifosi presenti sugli spalti. E nel silenzio di uno stadio con pochi spettatori si è udito chiaramente un invito all’attaccante di andare via: «Buuu vattene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Nel corso di, i tifosi presenti allo stadio hannoato SimoneSabato da dimenticare per Simone. L’attaccante delnon ha disputato una grandissima prestazione contro l’ed è stato sostituito da Vincenzo Millico al 75′. All’uscita dal campo,è statoato dai 1000 tifosi presenti sugli spalti. E nel silenzio di uno stadio con pochi spettatori si è udito chiaramente un invito all’attaccante di andare via: «Buuu vattene». Leggi su Calcionews24.com

Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - Atalanta_BC : ?? Next stop: Stadio Olimpico Grande Torino ?? #TorinoAtalanta #GoAtalantaGo ???? - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Torino *1-0 Atalanta *(Belotti 11‘) #SSFootball - infoitsport : DIRETTA Serie A, Torino-Atalanta 2-4: poker de Roon! – LIVE - infoitsport : Torino-Atalanta, Belotti gol ed esultanza speciale: presto diventerà papà -