Torino-Atalanta (26 settembre ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 26 settembre 2020) La stagione del Torino non è iniziata nel migliore dei modi, sconfitta 1-0 sul campo della Fiorentina con Sirigu migliore in campo tra i granata e il risultato finale se non fosse stato per il portiere azzurro sarebbe stato anche più largo. La seconda giornata presenta un ostacolo ancora più difficile da superare con l’arrivo … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 26 settembre 2020) La stagione delnon è iniziata nel migliore dei modi, sconfitta 1-0 sul campo della Fiorentina con Sirigu migliore in campo tra i granata e il risultato finale se non fosse stato per il portiere azzurro sarebbe stato anche più largo. La seconda giornata presenta un ostacolo ancora più difficile da superare con l’arrivo … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - Atalanta_BC : ?? Next stop: Stadio Olimpico Grande Torino ?? #TorinoAtalanta #GoAtalantaGo ???? - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Torino-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Torino-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Torino-Atalanta: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti -