Torino-Atalanta 2-4: poker all’esordio per la Dea, granata al secondo ko (Di sabato 26 settembre 2020) Parte subito alla grande l’Atalanta di Gasperini che rifila il poker al Torino. Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon a segno. Giampaolo già alla seconda sconfitta consecutiva Torino-Atalanta segna il ritorno in campo della Dea allenata da Gian Piero Gasperini, che riparte alla grande segnando 4 gol al Torino. Partita pirotecnica: primo tempo che finisce 3-2 per la dea poi nella ripresa il gol di De Roon che chiude i giochi. La partita Match che inizia in modo spettacolare. Zaza colpisce la traversa che fa da preludio al gol di Belotti all’11. Passano 2 minuti e Gomez pareggia subito con un gran destro da fuori area. Al 21′ Muriel completa la rimonta con una rete da posizione quasi impossibile. Al 42′ Hateboer cala il tris ma è ancora una ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020) Parte subito alla grande l’di Gasperini che rifila ilal. Gomez, Muriel, Hateboer e De Roon a segno. Giampaolo già alla seconda sconfitta consecutivasegna il ritorno in campo della Dea allenata da Gian Piero Gasperini, che riparte alla grande segnando 4 gol al. Partita pirotecnica: primo tempo che finisce 3-2 per la dea poi nella ripresa il gol di De Roon che chiude i giochi. La partita Match che inizia in modo spettacolare. Zaza colpisce la traversa che fa da preludio al gol di Belotti all’11. Passano 2 minuti e Gomez pareggia subito con un gran destro da fuori area. Al 21′ Muriel completa la rimonta con una rete da posizione quasi impossibile. Al 42′ Hateboer cala il tris ma è ancora una ...

SerieA : Partita spettacolare all'Olimpico Grande Torino: vince l'@Atalanta_BC che si impone per 4-2 con quattro marcatori d… - Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - Atalanta_BC : ?? Next stop: Stadio Olimpico Grande Torino ?? #TorinoAtalanta #GoAtalantaGo ???? - repubblica : Torino-Atalanta 2-4: Belotti illude i granata, ma è dominio nerazzurro [di FABRIZIO TURCO] [aggiornamento delle 17:… - Yogaolic : RT @repubblica: L'Atalanta riparte alla grande: Torino dominato, finisce 4-2 [di FABRIZIO TURCO] [aggiornamento delle 17:14] -