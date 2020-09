Torino Atalanta 2-4 LIVE: De Roon cala il poker (Di sabato 26 settembre 2020) Allo Stadio Olimpico Grande Torino, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Torino e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico Grande Torino”, Torino e Atalanta si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Atalanta 2-4 MOVIOLA 54′ GOL Atalanta – Muriel appoggia in mezzo per De Roon che apre il piatto sinistro e batte Sirigu 52′ Tiro di Berenguer – Lo spagnolo si invola verso l’area atalantina e da fuori impegna Sportiello che blocca in due tempi 51′ Punizione di Gomez – Buona chance per il Papu da calcio di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Allo Stadio Olimpico Grande, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Olimpico Grande”,si affrontano nel match valido per la 26ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-4 MOVIOLA 54′ GOL– Muriel appoggia in mezzo per Deche apre il piatto sinistro e batte Sirigu 52′ Tiro di Berenguer – Lo spagnolo si invola verso l’area atalantina e da fuori impegna Sportiello che blocca in due tempi 51′ Punizione di Gomez – Buona chance per il Papu da calcio di ...

