Torino-Atalanta 2-4, le pagelle di CalcioWeb: Gomez e Muriel show, ma è De Roon a fare la differenza [FOTO]

Torino-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Continua lo spettacolo dell'Atalanta. All'esordio in campionato la squadra di Gasperini ha vinto sul difficile campo del Torino, inizio molto difficile per la squadra di Giampaolo che si trova a zero punti in classifica dopo due giornate. Inizio veramente movimentato, i padroni di casa passano in vantaggio ovviamente con Belotti. Arriva la reazione dei nerazzurri che ribaltano tutto con Gomez, Muriel e Hateboer. I granata tornano in partita ancora con il Gallo. Nella ripresa è De Roon a chiudere definitivamente i conti. Finisce 2-4. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - SerieA : Partita spettacolare all'Olimpico Grande Torino: vince l'@Atalanta_BC che si impone per 4-2 con quattro marcatori d… - Atalanta_BC : ?? Next stop: Stadio Olimpico Grande Torino ?? #TorinoAtalanta #GoAtalantaGo ???? - GIANLUIGI771 : #Atalanta inizia da dove aveva terminato ..4 reti al #Torino confermandosi la solita macchina da goal ...troppo poc… - sportli26181512 : Torino-Atalanta 2-4: Gasperini, che spettacolo! Belotti non basta: Granata battuti in casa nonostante una doppietta… -