Torino-Atalanta 2-4, il tabellino (Di sabato 26 settembre 2020) Torino - L' Atalanta ricomincia con un poker al Torino , battuto 4-2 fuori casa. Primo tempo scoppiettante con il vantaggio di Belotti all'11° e la rimonta atalantina che arriva nel giro di dieci ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020)- L'ricomincia con un poker al, battuto 4-2 fuori casa. Primo tempo scoppiettante con il vantaggio di Belotti all'11° e la rimonta atalantina che arriva nel giro di dieci ...

SerieA : Partita spettacolare all'Olimpico Grande Torino: vince l'@Atalanta_BC che si impone per 4-2 con quattro marcatori d… - Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - Tg1Raiofficial : Nuove misure di sicurezza anti #COVID?19 e seconda giornata di #SerieA. In programma le partite Torino-Atalanta, Ca… - VAVEL_Italia : L'@Atalanta_BC riprende da dove aveva lasciato travolgendo il @TorinoFC_1906 - CorriereTorino : Doppio Belotti non basta, l’Atalanta vince 4-2 -