Torino-Atalanta 2-4: gol di Belotti, Gomez, Muriel, Hateboer, Belotti, de Roon (Di sabato 26 settembre 2020) Ma l'Atalanta ci mette un paio di minuti per pareggiare, con Gomez che si fa perdonare la disattenzione precedente e va via proprio a Rincon su sponda di Zapata prima di lasciar partire un destro a ... Leggi su torinotoday (Di sabato 26 settembre 2020) Ma l'ci mette un paio di minuti per pareggiare, conche si fa perdonare la disattenzione precedente e va via proprio a Rincon su sponda di Zapata prima di lasciar partire un destro a ...

Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - Atalanta_BC : ?? Next stop: Stadio Olimpico Grande Torino ?? #TorinoAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Tg1Raiofficial : Nuove misure di sicurezza anti #COVID?19 e seconda giornata di #SerieA. In programma le partite Torino-Atalanta, Ca… - fantapazzcom : Torino - Atalanta: le pagelle di Fantapazz - LuigiBevilacq17 : RT @pisto_gol: Tor-Ata 2:4 Dopo 2gg di campionato, il Torino non ha ancora fatto un punto: con l’Atalanta si vedono tutti i limiti di una s… -