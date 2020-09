Torino-Atalanta 2-4: doppietta di Belotti, ma Gomez trascina la Dea (Di sabato 26 settembre 2020) La giostra Atalanta riparte subito a pieni giri. Gol, spettacolo e mal di testa per un Torino comunque volitivo, ma alla fine sottomesso dalla quaterna nerazzurra. Finisce 4-2 per la Dea all'Olimpico. ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 settembre 2020) La giostrariparte subito a pieni giri. Gol, spettacolo e mal di testa per uncomunque volitivo, ma alla fine sottomesso dalla quaterna nerazzurra. Finisce 4-2 per la Dea all'Olimpico. ...

Atalanta_BC : Stagione 2020/21, si parte! ?? @SerieA_EN, here we go again! ???? @SerieA - 2ª giornata ?? @TorinoFC_1906 ??? Stadio Ol… - SerieA : Partita spettacolare all'Olimpico Grande Torino: vince l'@Atalanta_BC che si impone per 4-2 con quattro marcatori d… - Atalanta_BC : ?? Next stop: Stadio Olimpico Grande Torino ?? #TorinoAtalanta #GoAtalantaGo ???? - repubblica : L'Atalanta fa già faville: poker al Torino, finisce 4-2 [aggiornamento delle 16:58] - ilvarsport : Con la sconfitta contro l’Atalanta Marco Giampaolo ha collezionato solamente 17 punti nelle ultime 18 partite da al… -