Torino-Atalanta 2-4, al Toro non basta la doppietta di Belotti (Di sabato 26 settembre 2020) Parte bene il campionato dell'Atalanta. In attesa del recupero con la Lazio, nella seconda giornata di Serie A gli uomini di Gasperini battono 4-2 il Torino e iniziano la stagione con una bella vittoria in trasferta. All'Olimpico gol e spettacolo nel primo tempo. Belotti apre la danze all'11', poi Gomez, Muriel e Hateboer (13', 21' e 42') ribaltano il risultato e il "Gallo" accorcia le misure (43') firmando una doppietta. Nella ripresa poi De Roon (54') cala il poker e chiude la gara.Domenica 27 settembre: Spezia-Sassuolo ore 12.30, Hellas Verona-Udinese ore 15, Napoli-Genoa ore 18, Crotone-Milan ore 18.00, Roma-Juventus ore 20.45, Lunedì 28 settembre: Bologna-Parma ore 20.45.Prossimo turno (terza giornata): Venerdì 2 ottobre: Fiorentina-Sampdoria ore 20.45; Sabato 3 ottobre: Sassuolo-Crotone ore 15, ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 settembre 2020) Parte bene il campionato dell'. In attesa del recupero con la Lazio, nella seconda giornata di Serie A gli uomini di Gasperini battono 4-2 ile iniziano la stagione con una bella vittoria in trasferta. All'Olimpico gol e spettacolo nel primo tempo.apre la danze all'11', poi Gomez, Muriel e Hateboer (13', 21' e 42') ribaltano il risultato e il "Gallo" accorcia le misure (43') firmando una. Nella ripresa poi De Roon (54') cala il poker e chiude la gara.Domenica 27 settembre: Spezia-Sassuolo ore 12.30, Hellas Verona-Udinese ore 15, Napoli-Genoa ore 18, Crotone-Milan ore 18.00, Roma-Juventus ore 20.45, Lunedì 28 settembre: Bologna-Parma ore 20.45.Prossimo turno (terza giornata): Venerdì 2 ottobre: Fiorentina-Sampdoria ore 20.45; Sabato 3 ottobre: Sassuolo-Crotone ore 15, ...

