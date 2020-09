Teramo-Palermo, i convocati di Boscaglia per la prima di campionato: l’elenco completo (Di sabato 26 settembre 2020) Sono diciotto i calciatori rosanero convocati dall'allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, per la gara contro il Teramo, in programma domani alle 15.00 allo Stadio "Bonolis.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI3 CORRADO5 PALAZZI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO11 SANTANA12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA18 FLORIO19 ODJER20 KANOUTE Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Sono diciotto i calciatori rosanerodall'allenatore del, Roberto, per la gara contro il, in programma domani alle 15.00 allo Stadio "Bonolis.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI3 CORRADO5 PALAZZI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN9 SARANITI10 SILIPO11 SANTANA12 FALLANI13 LANCINI14 VALENTE15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA18 FLORIO19 ODJER20 KANOUTE

