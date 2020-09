Tale e Quale Show 2020: Francesca Manzini imita Levante con “Tikibombom” (VIDEO) (Di sabato 26 settembre 2020) Tale e Quale Show puntata 25 settembre 2020: l’imitazione di Francesca Manzini che canta “Tikibombom” di Levante. Ecco il VIDEO. Continua l’appuntamento con la decima edizione di Tale e Quale Show, andato in onda ieri, venerdì 25 settembre 2020 su Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Barbara Cola trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione di Francesca Manzini che ha imitato Levante. Nella seconda puntata la comica Francesca Manzini ha interpretato Levante, proprio una delle esibizioni ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 settembre 2020)puntata 25 settembre: l’zione diche canta “Tikibombom” di. Ecco il. Continua l’appuntamento con la decima edizione di, andato in onda ieri, venerdì 25 settembresu Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Barbara Cola trionfare (guarda qui). In questo articolo vedremo l’esibizione diche hato. Nella seconda puntata la comicaha interpretato, proprio una delle esibizioni ...

