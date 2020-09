“Swissexit” | la Svizzera al voto per il referendum contro Schengen

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 – Una “exit” in piccolo, nel cuore delle Alpi? Domani laè chiamata alper uncon il quale verrà chiesto se mantenere o rinegoziare gli accordi disulla libera circolazione delle persone, ai quali la confederazione – pur non essendo parte dell’Unione Europea – aderisce dal 2008 dopo averli sottoscritti nel 2004, ultima in ordine di tempo (con l’eccezione del piccolo Lichtenstein) ad entrare a farne parte. Ildellala troppa immigrazione Il, che si compone di altri quattro quesiti relativi a questioni di politica interna, chiede ai cittadini di esprimersi sull’iniziativa popolare “Per un’immigrazione ...