‘Supergirl’ | Melissa Benoist e Chris Wood sono diventati genitori! Foto

Melissa Benoist e Chris Wood sono diventati genitori di un bimbo che hanno chiamato Huxley Robert. L'annuncio è arrivato sui social, dove sia Melissa che Chris hanno pubblicato una Foto in cui si vede la manina del piccolo: La Benoist ha accompagnato la Foto con la didascalia "E' arrivato qui qualche settimana fa. E questo piccolo bambino è tutto", mentre Chris ha scritto: "Il nostro bambino è nato. Il suo nome è Huxley, è meraviglioso e no, probabilmente non sono affari vostri. Ci vediamo tra 18 anni". I due si sono conosciuti sul set di Supergirl e nel 2019

