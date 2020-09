Super matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack: le prime foto (Di sabato 26 settembre 2020) Elettra Lamborghini e Afrojack hanno detto sì. Il matrimonio è stato celebrato sul Lago di Como oggi, sabato 26 settembre. La cantante ha optato per un bellissimo abito a sirena, in pizzo con trasparenze sensuali e una generosa scollatura. Subito dopo la cerimonia, è apparsa radiosa mano nella mano con suo marito Nick van de Wall. Elettra Lamborghini e Afrojack, matrimonio di lusso blindato Location delle nozze la splendida Villa Balbiano, una delle più affascinanti dimore della Tremezzina. L’edificio è circondato da un parco sontuoso e si affaccia direttamente sul lago. Il meteo, che negli scorsi giorni è stato decisamente poco clemente, oggi ha voluto concedere una tregua: il Lario, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 settembre 2020)hanno detto sì. Ilè stato celebrato sul Lago di Como oggi, sabato 26 settembre. La cantante ha optato per un bellissimo abito a sirena, in pizzo con trasparenze sensuali e una generosa scollatura. Subito dopo la cerimonia, è apparsa radiosa mano nella mano con suo marito Nick van de Wall.di lusso blindato Location delle nozze la splendida Villa Balbiano, una delle più affascinanti dimore della Tremezzina. L’edificio è circondato da un parco sontuoso e si affaccia direttamente sul lago. Il meteo, che negli scorsi giorni è stato decisamente poco clemente, oggi ha voluto concedere una tregua: il Lario, ...

motorossa62 : @Super_simon100 Buona serata Simona...tutto bene? Il matrimonio? - giacomourtis : Oggi il giorno più bello per la mia super amica @elettramiuralamborghini ! Sono stra felice per lei ?? #matrimonio… - MrgShoenique : Domani ho un matrimonio, avrò un vestito super bello e superscollato. Insomma tutto bello, peccato che stasera ci s… - msnicketesc : scusate se ci sono poco ma prometto di attivarmi, non oggi perché sono impegnato ( non per il matrimonio di elettra… - flvtchersmiles : RT @findusbastoncin: ero su instagram e ho visto le foto della proposta di matrimonio di L1ly coll1ns ed ero super Happy per lei, perché do… -

Ultime Notizie dalla rete : Super matrimonio La super romantica proposta di matrimonio alla bellissima attrice Lily Collins 361 Magazine Super matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack: le prime foto

Elettra Lamborghini ha fatto in modo che gli invitati si godessero la festa in tutta sicurezza, scongiurando il rischio del contagio da Covid-19. Tutti coloro che hanno presenziato alla cerimonia – un ...

Elettra Lamborghini si è sposata: location da sogno e abito super sexy

Elettra Lamborghini ha detto sì al suo Afrojack questo pomeriggio sul Lago di Como durante una cerimonia super blindata. Hanno finalmente detto sì. Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati sul L ...

Elettra Lamborghini ha fatto in modo che gli invitati si godessero la festa in tutta sicurezza, scongiurando il rischio del contagio da Covid-19. Tutti coloro che hanno presenziato alla cerimonia – un ...Elettra Lamborghini ha detto sì al suo Afrojack questo pomeriggio sul Lago di Como durante una cerimonia super blindata. Hanno finalmente detto sì. Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati sul L ...