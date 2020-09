Suga, Olimpiadi in Giappone la prossima estate (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 26 SET - Il neo premier Giapponese Yoshihide Suga, intervenendo alla 75ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si e' detto determinato a far svolgere i Giochi Olimpici nel suo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 26 SET - Il neo premierse Yoshihide, intervenendo alla 75ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si e' detto determinato a far svolgere i Giochi Olimpici nel suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Suga Olimpiadi Premier Suga: "Olimpiadi in Giappone la prossima estate" TGCOM La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

(ANSA) - WASHINGTON, 26 SET - Il neo premier giapponese Yoshihide Suga, intervenendo alla 75ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si e' detto determinato a far svolgere i Giochi Olimpici nel suo ...

