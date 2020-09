Stupro di Milano in piazza Gae Aulenti: il Dna incastra un uomo di origine egiziana (Di sabato 26 settembre 2020) Un 23enne di origine egiziana è stato arrestato dalla polizia a Milano con l’accusa di aver violentato una donna lo scorso 24 agosto nelle vicinanze di piazza Gae Aulenti. La violenza sessuale il 24 agosto su una 34enne L’uomo ha passaporto italiano e risulta incensurato. La mattina del 24 agosto scorso una donna di 34 anni, molto scossa, aveva fermato una volante di passaggio. Aveva quindi raccontato dello Stupro. Un ragazzo egiziano l’aveva aggredita e violentata. Le indagini, condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano, hanno permesso di individuare e identificare un giovane corrispondente alle descrizioni della vittima. Sono stati decisivi, a tal proposito, i filmati delle telecamere di piazza Gae ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020) Un 23enne diè stato arrestato dalla polizia acon l’accusa di aver violentato una donna lo scorso 24 agosto nelle vicinanze diGae. La violenza sessuale il 24 agosto su una 34enne L’ha passaporto italiano e risulta incensurato. La mattina del 24 agosto scorso una donna di 34 anni, molto scossa, aveva fermato una volante di passaggio. Aveva quindi raccontato dello. Un ragazzo egiziano l’aveva aggredita e violentata. Le indagini, condotte dalla squadra mobile della Questura di, hanno permesso di individuare e identificare un giovane corrispondente alle descrizioni della vittima. Sono stati decisivi, a tal proposito, i filmati delle telecamere diGae ...

