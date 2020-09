Studio della biodiversità marina, ricercatore di Milano-Bicocca vince il premio Linceo per la Zoologia (Di sabato 26 settembre 2020) Lo Studio degli idrozoi, piccoli organismi marini, è valso a Davide Maggioni il premio internazionale “Mario Benazzi e Giuseppina Benazzi Lentati 2020” assegnato dall’Accademia dei Lincei ieri, venerdì 25 settembre, nel corso della Cerimonia solenne per la chiusura dell’anno accademico 2019-2020, trasmessa in streaming. Il giovane ricercatore, assegnista del dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra dell’Università di Milano-Bicocca, Ateneo in cui ha conseguito anche il titolo di Dottore di ricerca, ha focalizzato la sua ricerca su un gruppo particolare di idrozoi in grado di vivere in simbiosi con altri organismi, tra cui i coralli dei mari tropicali, ai ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 26 settembre 2020) Lodegli idrozoi, piccoli organismi marini, è valso a Davide Maggioni ilinternazionale “Mario Benazzi e Giuseppina Benazzi Lentati 2020” assegnato dall’Accademia dei Lincei ieri, venerdì 25 settembre, nel corsoCerimonia solenne per la chiusura dell’anno accademico 2019-2020, trasmessa in streaming. Il giovane, assegnista del dipartimento di Scienze dell’ambiente eterra dell’Università di, Ateneo in cui ha conseguito anche il titolo di Dottore di ricerca, ha focalizzato la sua ricerca su un gruppo particolare di idrozoi in grado di vivere in simbiosi con altri organismi, tra cui i coralli dei mari tropicali, ai ...

