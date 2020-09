Storie di emarginati e solitari in quella oscura valle degli Stati Uniti d’America

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 26 settembre 2020) Willy Vlautin ha scritto un romanzo commovente, romantico, pieno di nostalgia, divertente a suo modo, con una capacità di visione compassionevole rispetto agli, ai soli, ai, ai disperati, che hanno vissuto e che vivono dispersi qua e là, inche sono certe zoned’America.In Motel Life – uscito per la prima volta nel 2006 è ora (per fortuna) ripubblicato da Jimenez edizioni, con la traduzione di Gioia Guerzoni – i disperati sono due fratelli, Frank e Jerry Lee, in fuga da disastri e un po’ da loro stessi lungo le strade innevate e ghiacciate del Nevada; si muoveranno malandati e scalognati da un Motel all’altro, tra un boccale di birra e ...