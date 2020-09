Stato di emergenza verso la scadenza: possibile la proroga (Di sabato 26 settembre 2020) Stato di emergenza: possibile proroga oltre il 15 Ottobre. Sotto controllo la riapertura delle scuole. Speranza: “Pronti a ogni evenienza“ Si avvicina la data di scadenza del 15 Ottobre per lo Stato di emergenza. La possibilità di una proroga sembra farsi sempre più concreta, considerando l’aumento del numero dei contagi e dei posti in terapia intensiva. La conferma potrebbe arrivare a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico. Con la riapertura delle scuole, infatti, la possibilità di prorogare il termine dello Stato di emergenza sembra sempre più probabile. Se nel mese di luglio si era optato per una proroga dello ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020)dioltre il 15 Ottobre. Sotto controllo la riapertura delle scuole. Speranza: “Pronti a ogni evenienza“ Si avvicina la data didel 15 Ottobre per lodi. La possibilità di unasembra farsi sempre più concreta, considerando l’aumento del numero dei contagi e dei posti in terapia intensiva. La conferma potrebbe arrivare a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico. Con la riapertura delle scuole, infatti, la possibilità dire il termine dellodisembra sempre più probabile. Se nel mese di luglio si era optato per unadello ...

Mov5Stelle : Il lavoro di gestione dell'emergenza coronavirus attuato dall'Italia è stato riconosciuto anche dal @FT, che ha elo… - Tg3web : Il ministro della salute Roberto Speranza al Tg3. L'OMS elogia il nostro Paese per come ha reagito alla pandemia ma… - fanpage : Speranza: “Proroga stato d’emergenza? Siamo pronti a ogni evenienza” - Quint_91 : Temete che lo stato di emergenza possa andare avanti fino a dicembre? Tranquilli sarebbe illegale. Invece tutto ciò… - GiorgioCarbon12 : RT @pbecchi: Oggi su „Libero“ spieghiamo perché Conte non può prolungare ulteriormente lo stato di emergenza. -