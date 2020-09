Stato di emergenza fino a gennaio? L’ipotesi di proroga per tre mesi (Di sabato 26 settembre 2020) Ci sarà una proroga dello Stato di emergenza fino a gennaio? Mentre la situazione dei contagi di Coronavirus in Spagna e Francia diventa sempre più drammatica anche in Italia le cifre iniziano a salire: ieri i nuovi positivi erano 1912, mai così tanti da quando è finito il lockdown. Proprio per questo, spiega il Sole, si va verso una propabile proroga dello Stato di emergenza, che non dovrebbe finire però coincidendo con il 31 dicembre. Per evitare che durante le festività ci sia un “buco” infatti si pensa di prolungare la misura fino a metà gennaio, ovvero per tre mesi: Proprio per questo il Governo, in primis il ministro della Sanità ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Ci sarà unadellodi? Mentre la situazione dei contagi di Coronavirus in Spagna e Francia diventa sempre più drammatica anche in Italia le cifre iniziano a salire: ieri i nuovi positivi erano 1912, mai così tanti da quando è finito il lockdown. Proprio per questo, spiega il Sole, si va verso una propabiledellodi, che non dovrebbe finire però coincidendo con il 31 dicembre. Per evitare che durante le festività ci sia un “buco” infatti si pensa di prolungare la misuraa metà, ovvero per tre: Proprio per questo il Governo, in primis il ministro della Sanità ...

