Stadi | no del Cts alla riapertura Solo mille persone ammesse alle partite

«Oggi non esistono le condizioni per ulteriori aperture al pubblico nelle manifestazioni sportive». Niente partite con gli spettatori sugli spalti. Sono le conclusioni del Comitato tecnico scientifico, riunitosi oggi, 26 settembre, per analizzare il documento ricevuto dal ministro della Salute e relativo alla partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive

Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi per decidere se allentare le regole sull'apertura degli stadi, ma ha dato parere negativo ... "Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico agli ...

Sport: non ci sono condizioni per ulteriori aperture stadi

. Per pubblico manifestazioni sportive. Resta preassegnazione posti. ROMA, 26 SET - Il Comitato tecnico scientifico (Cts), sulla base degli attuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto più ...

Il Comitato Tecnico Scientifico si è riunito oggi per decidere se allentare le regole sull'apertura degli stadi, ma ha dato parere negativo ... "Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico agli .... Per pubblico manifestazioni sportive. Resta preassegnazione posti. ROMA, 26 SET - Il Comitato tecnico scientifico (Cts), sulla base degli attuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto più ...