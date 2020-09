Spice Girls, che fine ha fatto Emma? Eccola oggi a 44 anni [FOTO] (Di sabato 26 settembre 2020) Vent’anni fa le Spice Girls impazzavano sulle radio di tutto il mondo: 5 ragazze con il sogno della musica che hanno fatto ballare tutti gli adolescenti tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del Duemila. Emma Bunton, Mel C, Mel B, Geri Halliwell e Victoria, meglio conosciute come le Spice Girls hanno segnato … L'articolo Spice Girls, che fine ha fatto Emma? Eccola oggi a 44 anni FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 26 settembre 2020) Vent’fa leimpazzavano sulle radio di tutto il mondo: 5 ragazze con il sogno della musica che hannoballare tutti gli adolescenti tra ladegli’90 e gli inizi del Duemila.Bunton, Mel C, Mel B, Geri Halliwell e Victoria, meglio conosciute come lehanno segnato … L'articolo, chehaa 44proviene da www.meteoweek.com.

kindermaxxi : RT @mariacafagna: Oggi torna @TvTalk_Rai con gli analisti in quota Spice Girls (laddove @NicholasVita990 è chiaramente Posh Spice). In bocc… - RoAudreyMac : Sti ciuffi solo davanti sparati tipo spice girls negli anni 90 proprio no - fseviareggio : RT @mariacafagna: Oggi torna @TvTalk_Rai con gli analisti in quota Spice Girls (laddove @NicholasVita990 è chiaramente Posh Spice). In bocc… - NicholasVita990 : RT @mariacafagna: Oggi torna @TvTalk_Rai con gli analisti in quota Spice Girls (laddove @NicholasVita990 è chiaramente Posh Spice). In bocc… - mariacafagna : Oggi torna @TvTalk_Rai con gli analisti in quota Spice Girls (laddove @NicholasVita990 è chiaramente Posh Spice). I… -

Ultime Notizie dalla rete : Spice Girls Spice Girls, annunciata l'uscita del vinile Forever Sky Tg24 Spice Girls, che fine ha fatto Emma? Eccola oggi a 44 anni [FOTO]

A distanza di due decenni, le Spice Girls hanno deciso di sorprendere tutti annunciando la distribuzione di una speciale edizione dell’album in vinile del 2000. Il 20 novembre 2020 vedrà la luce quest ...

Geri Halliwell ai Brit Awards 1997 con lo Union Jack Dress: un miniabito Gucci su cuai aveva cucito la bandiera britannica

Ora è una perfetta lady di campagna, ma provate a pensare a Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girls. Probabilmente la prima immagine sarà quella della Ginger Spice scatenatissima, con un paio di sti ...

A distanza di due decenni, le Spice Girls hanno deciso di sorprendere tutti annunciando la distribuzione di una speciale edizione dell’album in vinile del 2000. Il 20 novembre 2020 vedrà la luce quest ...Ora è una perfetta lady di campagna, ma provate a pensare a Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girls. Probabilmente la prima immagine sarà quella della Ginger Spice scatenatissima, con un paio di sti ...