“Sono ubriache?” Basta un po' di vino ed è subito bacio lesbo | clamoroso al GF Vip | proprio davanti a tutti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip sta succedendo di tutto. Merito di un cast esplosivo allestito da Alfonso Signorini, che però ha il problema di tradurre tutto ciò in ascolti. Mentre negli studi Mediaset si preoccupano sul da farsi in vista della puntata di lunedì, nella casa più spiata d'Italia il morale; altissimo. Merito del, che a cena ha portato allegria nella compagnia. Forse anche troppa, dato che sonoti un paio di bicchieri a Dayane Mello per lasciarsi andare ad uncon Myriam Catania. La stupenda modella brasiliana ha preso l'iniziativa e ha baciato sulle labbra la coinquilina del GF Vip, che; rimasta sorpresa ma sembra aver apprezzato. Se questo; l'inizio, il sabato sera all'interno della casa ...