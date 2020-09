Sonia Isaza | che spettacolo | Lady Vidal infiamma i social FOTO

Leggi su sportface

(Di sabato 26 settembre 2020), compagna di Arturo, è pronta per il debutto a San Siro del suo uomo e nel frattempo ha deciso di far impazzire i suoi follower pubblicando su Instagram unache lascia poco spazio all’immaginazione. La modella ha messo in mostra tutte le sue curve e un corpo mozzafiato, esprimendo tutta la sua sensualità. Visualizza questo post su Instagram …❤️ Un post condiviso da(@niaoficial) in data: 22 Set 2020 alle ore 12:54 PDT