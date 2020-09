Sondaggi politici: la Lega ancora primo partito dopo le Regionali (Di sabato 26 settembre 2020) Il Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dopo le elezioni Regionali mostra che gli equilibri tra i partiti non sono stati influenzati dalle amministrative. La Lega è ancora il primo partito, e Fratelli d’Italia è sempre abbondantemente sopra i 15 punti percentuali: Il Sondaggio odierno mostra, a due mesi di distanza dal precedente, pochi cambiamenti di rilievo a differenza di quanto solitamente si registra all’indomani di importanti appuntamenti elettorali, quando si manifesta il tradizionale salto sul carro del vincitore. In dettaglio: il governo e il premier Conte si mantengono stabilmente su livelli di apprezzamento elevati attestandosi a un indice di gradimento rispettivamente di 62 e 65. I giudizi ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Ilo Ipsos di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Serale elezionimostra che gli equilibri tra i partiti non sono stati influenzati dalle amministrative. Lail, e Fratelli d’Italia è sempre abbondantemente sopra i 15 punti percentuali: Ilo odierno mostra, a due mesi di distanza dal precedente, pochi cambiamenti di rilievo a differenza di quanto solitamente si registra all’indomani di importanti appuntamenti elettorali, quando si manifesta il tradizionale salto sul carro del vincitore. In dettaglio: il governo e il premier Conte si mantengono stabilmente su livelli di apprezzamento elevati attestandosi a un indice di gradimento rispettivamente di 62 e 65. I giudizi ...

infoitinterno : Sondaggi politici Demopolis: governo più forte dopo il voto per 68% italiani - infoitinterno : Sondaggi politici SWG, metà dei giovani ha votato No al referendum - infoitinterno : Sondaggi politici, colpo di scena: Meloni supera Salvini - infoitinterno : Sondaggi politici, la Lega rimane il primo partito. I Cinque Stelle scavalcati da Fratelli d’Italia - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi politici Ixè ?? La netta #vittoria del centrosinistra alle Regionali in #Campania è dovuta so… -