Sondaggi, centrodestra primo nel nuovo Parlamento con qualunque legge elettorale. Cresce il gradimento per Zingaretti e Di Maio (Di sabato 26 settembre 2020) Se si andasse a votare con l’attuale legge elettorale mista (Rosatellum) o con il nuovo proporzionale su cui c’è l’accordo tra Pd e M5s (Germanicum), in entrambi i casi il centrodestra otterrebbe la maggioranza nel nuovo Parlamento da 600 membri. Lo rivela l’ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, secondo cui i risultati alle Regionali e al referendum costituzionale non hanno avuto un grande impatto sull’orientamento di voto dei cittadini in caso di elezioni anticipate. Sul fronte dei partiti tutto sembra fermo a due mesi fa, quando l’istituto diretto da Nando Pagnoncelli ha condotto l’ultima rilevazione su scala nazionale. Cambia invece l’indice di gradimento dei leader: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Se si andasse a votare con l’attualemista (Rosatellum) o con ilproporzionale su cui c’è l’accordo tra Pd e M5s (Germanicum), in entrambi i casi ilotterrebbe la maggioranza nelda 600 membri. Lo rivela l’ultimoo realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, secondo cui i risultati alle Regionali e al referendum costituzionale non hanno avuto un grande impatto sull’orientamento di voto dei cittadini in caso di elezioni anticipate. Sul fronte dei partiti tutto sembra fermo a due mesi fa, quando l’istituto diretto da Nando Pagnoncelli ha condotto l’ultima rilevazione su scala nazionale. Cambia invece l’indice didei leader: ...

