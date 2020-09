Sinfonia Atalanta | spettacolo e 4 gol al Torino A Giampaolo non basta Belotti

Leggi su alfredopedulla

Prima vittoria per l', che oggi ha cominciato il campionato dopo il rinvio della prima partita. Nell'anticipo contro il, la squadra di Gasperini si è imposta per 2-4. Dopo una traversa di Zaza, i granata passano in vantaggio con, che realizza all'11' grazie a una bella incursione di Rincon, che serve l'assist. Passano solo due minuti e Gomez pareggia. Muriel completa la rimonta al 21′, quando incrocia al volo su assist delizioso del Papu. Al 42′, Hateboer mette il risultato in cassaforte, segnando su un altro servizio di Gomez.sembra riaprirla dopo un solo giro d'orologio: doppietta, con un gol di testa su cross dalla destra. Ma a inizio ripresa De Roon fa il 2-4 finale.