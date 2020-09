Si candida sindaco in Basilicata senza mai esserci stato, viene eletto ma si dimette dopo 24 ore: commissariato il comune di Carbone (Di sabato 26 settembre 2020) Pronto mi passa il sindaco? “Non è possibile mi spiace, si è appena dimesso”. Accidenti, ha un suo contatto? “Non guardi mi spiace, qui in comune non si è mai visto”. Carbone, paese di meno di 600 abitanti in provincia di Potenza, lunedì si era svegliata con un sindaco e martedì già non l’aveva più: si era subito dimesso insieme ai sette consiglieri di maggioranza tra i 10 eletti, aprendo così la strada al commissariamento fino a nuove elezioni. L’Italia delle mille furbizie per un giorno ha la sua capitale nel cuore del Parco del Pollino, in Basilicata, dove sono andati al voto 22 comuni ma solo 21 hanno poi trovato il proprio sindaco. Non a Carbone, dove il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Pronto mi passa il? “Non è possibile mi spiace, si è appena dimesso”. Accidenti, ha un suo contatto? “Non guardi mi spiace, qui innon si è mai visto”., paese di meno di 600 abitanti in provincia di Potenza, lunedì si era svegliata con une martedì già non l’aveva più: si era subito dimesso insieme ai sette consiglieri di maggioranza tra i 10 eletti, aprendo così la strada al commissariamento fino a nuove elezioni. L’Italia delle mille furbizie per un giorno ha la sua capitale nel cuore del Parco del Pollino, in, dove sono andati al voto 22 comuni ma solo 21 hanno poi trovato il proprio. Non a, dove il ...

Italia_Notizie : Si candida sindaco in Basilicata senza mai esserci stato, viene eletto ma si dimette dopo 24 ore: commissariato il… - CapaGira : RT @fattoquotidiano: Si candida sindaco in Basilicata senza mai esserci stato, viene eletto ma si dimette dopo 24 ore: commissariato il com… - erregi69 : Si candida sindaco in Basilicata senza mai esserci stato, viene eletto ma si dimette dopo 24 ore: commissariato il… - fattoquotidiano : Si candida sindaco in Basilicata senza mai esserci stato, viene eletto ma si dimette dopo 24 ore: commissariato il… - clikservernet : Si candida sindaco in Basilicata senza mai esserci stato, viene eletto ma si dimette dopo 24 ore: commissariato il… -

Ultime Notizie dalla rete : candida sindaco Si candida sindaco in Basilicata senza mai esserci stato, viene eletto ma si dimette dopo 24 ore:… Il Fatto Quotidiano Maroni candidato sindaco a Milano? Albertini: "È esperto, può farcela"

Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, Roberto Maroni non dice no a una discesa in campo a Milano. Al nostro giornale ha detto: "Me lo chiedono in molti. Credo sia presto per parlarne. In ogni caso ...

Fratelli d’Italia forte dei numeri azzarda l’ipotesi vicesindaco

Continua il confronto per gli assessori. Negri: «Mia figlia non sarà in giunta» Malaguti:«Noi abbiamo tre nomi, ma vogliamo un esecutivo forte e stabile» comacchio Il sindaco Pierluigi Negri ha inizia ...

Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, Roberto Maroni non dice no a una discesa in campo a Milano. Al nostro giornale ha detto: "Me lo chiedono in molti. Credo sia presto per parlarne. In ogni caso ...Continua il confronto per gli assessori. Negri: «Mia figlia non sarà in giunta» Malaguti:«Noi abbiamo tre nomi, ma vogliamo un esecutivo forte e stabile» comacchio Il sindaco Pierluigi Negri ha inizia ...