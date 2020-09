Serie C, lo spettro di una partita grottesca aleggia su Trapani-Casertana (Di sabato 26 settembre 2020) Scongiurato lo sciopero e pista libera dall'Aic, il campionato di Serie C può decollare con il girone C che a detta di molti è il più affascinante, per la storia e la passione delle piazze. Ma c'è una tifoseria (una delle più corrette d’Italia) in ansia per le sorti della propria squadra del cuore. E' quella del Trapani che vive un momento di grande delusione e sconcerto alla vigilia del match d'esordio dei granata con la Casertana. I tifosi temono che al Provinciale i granata facciano la stessa fine del Pro Piacenza che il 17 febbraio del 2019 fu battuta per 20-0 dal Cuneo. Il pallone racconta che in quella occasione gli emiliani andarono in campo senza staff tecnico e solo con giocatori giovani più il massaggiatore e ne scaturì una partita ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Scongiurato lo sciopero e pista libera dall'Aic, il campionato diC può decollare con il girone C che a detta di molti è il più affascinante, per la storia e la passione delle piazze. Ma c'è una tifoseria (una delle più corrette d’Italia) in ansia per le sorti della propria squadra del cuore. E' quella delche vive un momento di grande delusione e sconcerto alla vigilia del match d'esordio dei granata con la. I tifosi temono che al Provinciale i granata facciano la stessa fine del Pro Piacenza che il 17 febbraio del 2019 fu battuta per 20-0 dal Cuneo. Il pallone racconta che in quella occasione gli emiliani andarono in campo senza staff tecnico e solo con giocatori giovani più il massaggiatore e ne scaturì una...

ItaSportPress : Serie C, lo spettro di una partita grottesca aleggia su Trapani-Casertana - - AndreaBiz1 : Giocatori titolari inadatti? Mercato in entrata inesistente? #Torreira dopo un mese di trattativa che non arriva ?… - bw_italian : Riassunto: I LED basati sullo spettro della luce naturale della serie SunLike di Seoul Semiconductor scelti per l'i… - gu3rrat0 : RT @DavideFalchieri: Una serie di figuracce incredibili per giustificare l'ingiustificabile Paternali, insulti, minacce, il controllo dei… - DavideFalchieri : Una serie di figuracce incredibili per giustificare l'ingiustificabile Paternali, insulti, minacce, il controllo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie spettro Commercio Firenze, è sempre più spettro chiusure. 'Servono aiuti' LA NAZIONE Commercio Firenze, è sempre più spettro chiusure. 'Servono aiuti'

Firenze, 26 settembre 2020 - Un’altra saracinesca abbassata. Un’altra attività che chiude, saluta e se ne va portandosi via 150 anni di storia. Con il Gran Caffè San Marco, il locale più antico della ...

Crunchyroll – il palinsesto autunnale

Nel tardo pomeriggio di ieri, attraverso il suo sito ufficiale, Crunchyroll ha diffuso il palinsesto autunnale con le nuove serie, i nuovi simulcast e i graditi ritorni. Si partirà agli inizi di ottob ...

Firenze, 26 settembre 2020 - Un’altra saracinesca abbassata. Un’altra attività che chiude, saluta e se ne va portandosi via 150 anni di storia. Con il Gran Caffè San Marco, il locale più antico della ...Nel tardo pomeriggio di ieri, attraverso il suo sito ufficiale, Crunchyroll ha diffuso il palinsesto autunnale con le nuove serie, i nuovi simulcast e i graditi ritorni. Si partirà agli inizi di ottob ...