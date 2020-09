Serie B, 1a giornata: pareggio per Brescia e Lecce, l’Empoli batte il Frosinone con Moreo. I risultati (Di sabato 26 settembre 2020) Prima giornata del campionato di Serie B 2020/2021.Con i match delle 14.00 si è conclusa la giornata odierna che ha visto esordire la maggior parte dei club della Serie cadetta. Dopo il pareggio per 0-0 tra Monza e SPAL nell'anticipo della 1a giornata di campionato, non sono andate oltre il pari neanche Brescia-Ascoli (1-1), Cosenza-Entella (0-0), Lecce-Pordenone (0-0), Pescara-Chievo Verona (0-0) e Salernitana-Reggina (1-1).Calciomercato Sassuolo, Mazzitelli verso l’addio: futuro in Serie B per il centrocampistaPrimi tre punti, invece per l'Empoli di mister Alessio Dionisi che grazie alle reti dell'ex Palermo Stefano Moreo (5') e di Andrea La Mantia (57') ha battuto il Frosinone di ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Primadel campionato diB 2020/2021.Con i match delle 14.00 si è conclusa laodierna che ha visto esordire la maggior parte dei club dellacadetta. Dopo ilper 0-0 tra Monza e SPAL nell'anticipo della 1adi campionato, non sono andate oltre il pari neanche-Ascoli (1-1), Cosenza-Entella (0-0),-Pordenone (0-0), Pescara-Chievo Verona (0-0) e Salernitana-Reggina (1-1).Calciomercato Sassuolo, Mazzitelli verso l’addio: futuro inB per il centrocampistaPrimi tre punti, invece per l'Empoli di mister Alessio Dionisi che grazie alle reti dell'ex Palermo Stefano(5') e di Andrea La Mantia (57') ha battuto ildi ...

