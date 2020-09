Serie A nuova, Atalanta solita: calato il poker sul Torino, che esordio dei bergamaschi (Di sabato 26 settembre 2020) Quarantacinque giorni dopo la Champions League giocata a Lisbona, l'Atalanta torna in campo per il suo esordio nel nuovo campionato di Serie A. E la prima impressione che è i bergamaschi facciano sul serio anche quest'anno: tutti dovranno fare i conti con loro, tanto che Gian Piero Gasperini già ha dichiarato di ritenere più forte questa squadra della scorsa. E dire che l'Atalanta era bassata in svantaggio dopo soli 10 minuti a causa del gol di Belotti, poi però sono arrivate le reti di Gomez, Muriel e Hateboer: una tempesta perfetta per chiudere il primo tempo avanti 3-2 (doppietta di Belotti al 43'). Nella ripresa i bergamaschi hanno impiegato pochissimo per calare il poker con De Roon, dopodiché sono stati bravi a gestire il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) Quarantacinque giorni dopo la Champions League giocata a Lisbona, l'torna in campo per il suonel nuovo campionato diA. E la prima impressione che è ifacciano sul serio anche quest'anno: tutti dovranno fare i conti con loro, tanto che Gian Piero Gasperini già ha dichiarato di ritenere più forte questa squadra della scorsa. E dire che l'era bassata in svantaggio dopo soli 10 minuti a causa del gol di Belotti, poi però sono arrivate le reti di Gomez, Muriel e Hateboer: una tempesta perfetta per chiudere il primo tempo avanti 3-2 (doppietta di Belotti al 43'). Nella ripresa ihanno impiegato pochissimo per calare ilcon De Roon, dopodiché sono stati bravi a gestire il ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie nuova We Are Who We Are, alla scoperta della nuova serie tv Sky creata da Luca Guadagnino. VIDEO Sky Tg24 Pedro: «Felice di essere alla Roma. Voglio vincere trofei»

FIRMA – «Molto felice, è stata una grande opportunità per la mia carriera fare un’esperienza in un paese come l’Italia e avere l’opportunità di giocare in un campionato come la Serie A. Avrò anche ...

Sampdoria, le pagelle di CM: male Tonelli, buona la prima di Candreva

Senza praticamente conoscere compagni e sistema di gioco disputa un’ora ad alto livello, si cala perfettamente nella nuova realtà senza nessuna difficoltà ed evidenzia pure un’ottima condizione fisica ...

