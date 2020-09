Serie A, le probabili formazioni della seconda giornata (Di sabato 26 settembre 2020) . Inter-Fiorentina e Roma-Juventus i due big match. ROMA – . Nuovo weekend di campionato con quattro anticipi il sabato, cinque la domenica e il Monday Night. Fari puntati su Inter-Fiorentina e Roma-Juventus. Di seguito le probabili formazioni della seconda giornata di Serie A. Ecco le possibili scelte dei tecnici. (INFO STREAMING e le DESIGNAZIONI ARBITRALI) Spezia-Sassuolo (27/9 ore 12.30) Per l’esordio Italiano sembra essere intenzionato ad affidarsi a diversi volti nuovi come Zoet, Dell’Orco e Mattiello. Nel Sassuolo l’unico dubbio è rappresentato dal ballottaggio Toljan-Muldur con il secondo favorito. Spezia (4-3-3): Zoet; Sala J., Erlic, Chabot, Dell’Orco; Pobega, Ricci M., Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Farias. All. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) . Inter-Fiorentina e Roma-Juventus i due big match. ROMA – . Nuovo weekend di campionato con quattro anticipi il sabato, cinque la domenica e il Monday Night. Fari puntati su Inter-Fiorentina e Roma-Juventus. Di seguito lediA. Ecco le possibili scelte dei tecnici. (INFO STREAMING e le DESIGNAZIONI ARBITRALI) Spezia-Sassuolo (27/9 ore 12.30) Per l’esordio Italiano sembra essere intenzionato ad affidarsi a diversi volti nuovi come Zoet, Dell’Orco e Mattiello. Nel Sassuolo l’unico dubbio è rappresentato dal ballottaggio Toljan-Muldur con il secondo favorito. Spezia (4-3-3): Zoet; Sala J., Erlic, Chabot, Dell’Orco; Pobega, Ricci M., Bartolomei; Gyasi, Galabinov, Farias. All. ...

zazoomblog : Probabili formazioni Benevento-Inter: recupero prima giornata Serie A 2020-21 - #Probabili #formazioni - infoitsport : Serie A: Roma-Juventus, probabili formazioni - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Serie A, Inter-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in diretta. FOTO - skillandbet : ???? #Pronostici Inter - Fiorentina ? ? #Scommesse Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza D… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Serie A, Inter-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vederla in diretta. FOTO -