Serie A, il Cts boccia la parziale riapertura degli stadi (Di sabato 26 settembre 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico ha bocciato l'ipotesi di una parziale riapertura al pubblico per gli eventi sportivi, inclusi gli stadi di calcio. È questa la decisione del Cts che oggi si è riunito per vagliare il documento predisposto dalla Conferenza delle Regioni. La partecipazione del pubblico negli eventi sportivi, dichiara il Cts rappresenta "la massima espressione di criticita' per la trasmissione del virus – anche in considerazione del recente avvio dell'anno scolastico, il cui impatto sulla curva epidemica dovra' essere oggetto di analisi nel breve periodo". Per questo motivo il Comitato "ritiene che, sulla base degli attuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto piu' volte raccomandato, non esistano ...

