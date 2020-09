Sergio Gatti: "Tre proposte per accompagnare le imprese nella transizione ecologica" (Di sabato 26 settembre 2020) (Adnkronos) - Firenze, 26 settembre – Tre le proposte rivolte al ministro Costa dal direttore generale di Federcasse (la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali) Sergio Gatti per accompagnare le imprese nella transizione ecologica e ambientale: “1. E' necessario investire nella prevenzione e nella reazione delle micro piccole e medie imprese ad eventi catastrofici (ambientali e sanitari). Occorre assicurare la continuità dei circuiti produttivi locali. Si tratta di un lavoro di anni, che va impostato ma rappresenta una condizione strutturale: 2. progettare un registro digitale centralizzato europeo delle informazioni sulla sostenibilità delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) (Adnkronos) - Firenze, 26 settembre – Tre lerivolte al ministro Costa dal direttore generale di Federcasse (la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali)perlee ambientale: “1. E' necessario investireprevenzione ereazione delle micro piccole e mediead eventi catastrofici (ambientali e sanitari). Occorre assicurare la continuità dei circuiti produttivi locali. Si tratta di un lavoro di anni, che va impostato ma rappresenta una condizione strutturale: 2. progettare un registro digitale centralizzato europeo delle informazioni sulla sostenibilità delle ...

