Sensi: «Ho sempre adorato Xavi, il suo modo di giocare mi ha incantato» (Di sabato 26 settembre 2020) Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, ha raccontato alcuni aneddoti personali ai canali ufficiali del club nerazzurro Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, ha raccontato alcuni aneddoti personali in un'intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro. Ecco le sue parole: NUMERO 12 – «Sono un centrocampista e indosso la maglia numero 12. La storia è piuttosto semplice: il mio primo ruolo, quando ero bambino, è stato quello del portiere» URBANIA – «A 18 anni ho indossato per la prima volta la fascia di capitano, a San Marino: è stata una grande emozione, in tribuna c'era tutta la mia famiglia a fare il tifo per me». GOL O ASSIST – «Se devo scegliere tra un assist e un gol non ho dubbi: scelgo l'assist! Fare il passaggio perfetto è una ...

