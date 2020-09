Sembrate zia e nipote | Non ti bastava una mamma? Belen e Spinalbanese nel mirino del web

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 26 settembre 2020) Novella Toloni Il compagno della Rodriguez è finito al centro delle critiche sul web per la sua giovane età. Il popolo dei social non perdona: per molti lui è l'ultimo "toy boy" diProsegue a gonfie vele la storia d'amore traRodriguez e Antonino. L'hair stilyst milanese ha regalato alla showgirl argentina una festa di compleanno con parenti ed amici esembra aver gradito la sorpresa. I festeggiamenti, però, hanno riportato l'attenzione sulla differenza di età tra i due: 36 anni lei, 25 anni lui. E così il popolo dei social network, spesso ingrato e pungente, ha preso di mira il giovane parrucchiere, che su Instagram è bersaglio di sfottò e critiche da giorni. I commenti sulla giovane età di Antonino ...