Selvaggia Lucarelli, la sconfitta al voto fa male. E trascende: «Meloni? Simpatica ma pericolosa… da esorcista» (Di sabato 26 settembre 2020) Selvaggia Lucarelli, la sconfitta al voto fa male. E così, all’apice del mal di pancia, la blogger trascende: «Meloni? Simpatica ma pericolosa… da esorcista». Insomma, altro che strali da opinionista. I suoi commenti vergati a suon di insulti dalle colonne del Fatto trasudano semplicemente bile. Immancabilmente. Così, forse avendo mal digerito l’affermazione vincente di Fratelli d’Italia alle ultime consultazioni regionali, la blogger al servizio di Travaglio, tira fuori quello che ha sullo stomaco con senza argomentarlo. E con la bava alla bocca, firma l’ennesimo indegno attacco alla destra. E alla leader di Fratelli d’Italia, in particolare, Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 settembre 2020), laalfa. E così, all’apice del mal di pancia, la blogger: «ma pericolosa… da». Insomma, altro che strali da opinionista. I suoi commenti vergati a suon di insulti dalle colonne del Fatto trasudano semplicemente bile. Immancabilmente. Così, forse avendo mal digerito l’affermazione vincente di Fratelli d’Italia alle ultime consultazioni regionali, la blogger al servizio di Travaglio, tira fuori quello che ha sullo stomaco con senza argomentarlo. E con la bava alla bocca, firma l’ennesimo indegno attacco alla destra. E alla leader di Fratelli d’Italia, in particolare, Giorgia ...

stanzaselvaggia : Garko, non si denuncia con la letterina retorica in tv e il bambino per mano che ti tiene la busta col cachet, ma c… - stanzaselvaggia : Sul caso Vannini, non difendo i Ciontoli, ma la verità. - ABertirott : @FmMosca A me non dispiacerebbe affatto vedere completamente coperta la Lilli Gruber, oppure quella Selvaggia Lucar… - SecolodItalia1 : Selvaggia Lucarelli, la sconfitta al voto fa male. E trascende: «Meloni? Simpatica ma pericolosa… da esorcista»… - lugargano : RT @tpi: Perché Garko sta sbagliando tutto e a quale cachet. #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, Giorgia Meloni nel mirino: "Simpatica, infida, pericolosa. Come l'Esorcista". E giù insulti a Salvini Liberoquotidiano.it Garko al Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli e la pesante accusa a Mediaset: "Lui aveva chiuso un accordo per parlare della Ares, ma poi..."

Volano accuse pesantissime di Selvaggia Lucarelli su Mediaset. Nel mirino la comparsata di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, programma di Canale 5 andato in onda venerdì 25 settembre. "Non so bene ...

Coming out Garko, Lucarelli: “Libero con 30mila al GF Vip e Verissimo”

Non c’è stato un vero e proprio coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, ma evidenti riferimenti alla sua sessualità nella lettera che l’attore ha scritto e letto ad Adua Del Vesco. Nel 200 ...

Volano accuse pesantissime di Selvaggia Lucarelli su Mediaset. Nel mirino la comparsata di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, programma di Canale 5 andato in onda venerdì 25 settembre. "Non so bene ...Non c’è stato un vero e proprio coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip, ma evidenti riferimenti alla sua sessualità nella lettera che l’attore ha scritto e letto ad Adua Del Vesco. Nel 200 ...