“Sei sporca o sei nera?” | cosa c’è da sapere sulla frase razzista del libro di scuola elementare

(Di sabato 26 settembre 2020) “Seio sei nera?” lasu undi scuole elementari scatena un’altra bufera In undi lettura per(precisamente prima) salta all’occhio una: “Sei nera o sei?”. Non bastava la vignettasulscolastico del Gruppo Raffaello (per la quale è stato chiesto scusa): questa volta al centro delle polemiche c’è la pagina di un manuale di primadell’Ardea Edizioni. La fotografia della pagina è stata pubblicata sui social ed è diventata in poco tempo virale. Nel dialogo tra i due bambini si associa il colore della pelle alla sporcizia. ...