Seconda ondata, elezioni USA e tensioni con la Cina: tre incognite sull'economia mondiale "La pandemia di coronavirus rimane la principale fonte di incertezza per l'economia mondiale. E i rischi per le prospettive mondiali rimangono orientati al ribasso alla luce della persistente incertezza sull'evoluzione della pandemia, che potrebbe segnare l'economia mondiale in maniera duratura". L'ultimo bollettino mensile della Bce traccia un quadro, tra luci e ombre, dell'economia mondiale in questa fase di transizione fortemente condizionata dal Covid-19 precisando che "Altri rischi al ribasso riguardano l'esito dei negoziati sulla Brexit, il rischio di un aumento del protezionismo commerciale e gli effetti negativi di più lungo termine sulle catene di approvvigionamento mondiali". Triplice shock "La crisi legata al Covid

