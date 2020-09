Scuola, per rientrare in classe dopo il Covid è necessario il doppio tampone negativo (Di sabato 26 settembre 2020) Gli studenti (e il personale scolastico) che saranno contagiati dal Covid potranno rientrare in classe solo dopo due tamponi negativi. Lo stabilisce una circolare del Ministero della Salute datata 24 settembre. Un documento che chiarisce come debbano essere compilati gli attestati di guarigione per alunni o operatori scolastici che abbiano sintomi compatibili con il virus. In caso di comparsa di sintomi compatibili con il Covid, ovvero febbre, tosse secca o perdita del gusto, i pediatri e i medici di famiglia devono intervenire «tempestivamente» prescrivendo il tampone. Il tampone a studenti e operatori deve avere la priorità su quello di tutti gli altri. Nel caso in cui il tampone sia positivo, la circolare prescrive che “Per ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Gli studenti (e il personale scolastico) che saranno contagiati dalpotrannoinsolodue tamponi negativi. Lo stabilisce una circolare del Ministero della Salute datata 24 settembre. Un documento che chiarisce come debbano essere compilati gli attestati di guarigione per alunni o operatori scolastici che abbiano sintomi compatibili con il virus. In caso di comparsa di sintomi compatibili con il, ovvero febbre, tosse secca o perdita del gusto, i pediatri e i medici di famiglia devono intervenire «tempestivamente» prescrivendo il. Ila studenti e operatori deve avere la priorità su quello di tutti gli altri. Nel caso in cui ilsia positivo, la circolare prescrive che “Per ...

