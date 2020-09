Scuola | allarme dei pediatri | ' 5 giorni per i tamponi | rischio blocco totale'

(Di sabato 26 settembre 2020) l'arriva dai : 'Cinqueper i ,'. Il sistema organizzativo deiper rilevare l'eventuale positività al di e ragazzi che frequentano le 'non sta funzionando: ...

Il sistema organizzativo dei tamponi per rilevare l’eventuale positività al SarsCov2 di bambini e ragazzi che frequentano le scuole “non sta funzionando”: ad affermarlo è il presidente della ...Paolo Biasci, presidente della Federazione italiana medici pediatri lancia l’allarme per la disorganizzazione del sistema per rilevare i positivi nelle scuole che “non sta funzionando”.