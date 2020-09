Scuola, a Roma la manifestazione con studenti e genitori: “Precari senza incarico e classi pollaio, serve altro per rispettare le norme anti-Covid” (Di sabato 26 settembre 2020) È iniziata sotto la pioggia a Piazza del Popolo a Roma la manifestazione indetta dal comitato “Priorità alla Scuola”, con i sindacati, gli studenti e i genitori. “Noi siamo in questa piazza per fare la nostra parte e non tornare alla normalità, ma per andare verso una Scuola migliore, più inclusiva e giusta, per questo siamo partigiani della Scuola”, sono state le parole dal palco di Costanza Margiotta, del comitato “Priorità alla Scuola”. “Ha aperto una Scuola dimezzata: precari senza incarico, scuole senza insegnanti e nuovi spazi, classi pollaio, banchi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) È iniziata sotto la pioggia a Piazza del Popolo alaindetta dal comitato “Priorità alla”, con i sindacati, glie i. “Noi siamo in questa piazza per fare la nostra parte e non tornare alla normalità, ma per andare verso unamigliore, più inclusiva e giusta, per questo siamo partigiani della”, sono state le parole dal palco di Costanza Margiotta, del comitato “Priorità alla”. “Ha aperto unadimezzata: precari, scuoleinsegne nuovi spazi,, banchi che ...

