Scoppia il caos al Punto Covid e arrivano carabinieri, municipale e ambulanza

Caos, polemiche e persone esasperate in fila dall'alba. E' iniziata prestissimo l'odissea dei cittadini in coda per un tampone al Punto Covid 19 di viale Palmiro Togliatti nel quadrante est di Roma: il personale medico è uscito fuori solo alle 9 dicendo che non era possibile aprire perché non era stata fatta la sanificazione mentre la fila diventava sempre più lunga (oltre 200 auto in coda) e la gente, esasperata, chiamava i carabinieri. La ditta incaricata della sanificazione è arrivata intorno alle 12 quando sul posto c'erano già i militari, un'ambulanza e la polizia municipale. Nel frattempo, pur di mantenere la calma e l'ordine pubblica il personale medico preoccupato era disposto ad aprire senza igienizzazione.

Divieti di assembramento e traffico: caos a scuola

A scuole iniziate scoppia di nuovo il caos traffico a Osimo, aggravato quest'anno dal divieto di assembramenti. In via Aldo Moro ad esempio è critica per l'uscita degli studenti tra mamme e papà in af ...

