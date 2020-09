Santo del Giorno 26 Settembre: Santi Cosma e Damiano (Di sabato 26 settembre 2020) Siete pronti a scoprire insieme a noi qual è il Santo del Giorno 26 Settembre? Oggi si celebra la memoria liturgica dei Santi Cosma e Damiano, martiri vissuti in un’epoca remota eppure ben radicati nel cuore dei fedeli. Conosciamoli meglio: vediamo chi erano, che cosa fecero di importante e perché sono stati canonizzati. Santo del Giorno 26 Settembre: chi erano i Santi Cosma e Damiano. Cenni biografici Le informazioni biografiche sui Santi Cosma e Damiano sono molto scarse. Sappiamo con certezza che furono due fratelli gemelli originari dell’Arabia e di fede cristiana. Vissero nel III secolo e anche se la data ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 26 settembre 2020) Siete pronti a scoprire insieme a noi qual è ildel26? Oggi si celebra la memoria liturgica dei, martiri vissuti in un’epoca remota eppure ben radicati nel cuore dei fedeli. Conosciamoli meglio: vediamo chi erano, che cosa fecero di importante e perché sono stati canonizzati.del26: chi erano i. Cenni biografici Le informazioni biografiche suisono molto scarse. Sappiamo con certezza che furono due fratelli gemelli originari dell’Arabia e di fede cristiana. Vissero nel III secolo e anche se la data ...

