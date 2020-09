Santi Cosma e Damiano | ecco la storia dei Santi del 26 Settembre

Leggi su zon

(Di sabato 26 settembre 2020) Ifurono martiri fratelli. Erano gemelli e studiarono assieme medicina in Siria. Vissero la persecuzione di Diocleziano Oggi è un anniversario di quelli importanti. Isono tra i più celebrati dalla Chiesa e tra i più particolari. I due martiri, infatti, erano fratelli gemelli, secondo il Martirologio Romano, e compagni non solo di sangue, ma anche di fede e di martirio. Entrambi studiarono medicina in Siria e ricevettero un’educazione cristiana davvero ammirabile. Animati da vero spirito di fede e di carità si servirono della loro arte per curare sia i corpi sia le anime con l’esempio e con la parola.riuscirono ...