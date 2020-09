Samuel Peron di nuovo positivo – Slitta il ritorno a Ballando con le Stelle 2020

(Di sabato 26 settembre 2020)non ha ancora terminato la propria odissea. Il ballerino professionista dicon lesi è sottoposto infatti ad untampone ed è risultatoal Covid-19. Fin dall’annuncio della sua malattia, i fan del talent di Milly Carlucci hanno sperato di vederlo al più presto in pista. Il suoperòancora una volta.verrà sostituito ancora dalla collega Tinna Hoffmann, che sta allenando Rosalinda Celentano. Ne sarà contenta forse la giuria del programma: nella prima puntata di questa edizione, alcuni dei giudici hanno rivelato di sperare che la figlia del Molleggiato continui il percorso con la ...

Questa sera, sabato 26 settembre, Rai 1 trasmette in diretta dalle 20:35 la seconda puntata di Ballando con le Stelle. Dopo lo stop a Samuel Peron, malato di Covid-19, lo show di Milly Carlucci perde ...Tra i programmi di stasera sabato 26 settembre c'è la seconda puntata di "Ballando con le stelle 2020", il programma televisivo condotto da Milly Carlucci. Non ci sarà nemmeno in questa puntata il bal ...